زلزال قوي يضرب إندونيسيا

أعلن المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية وقوع زلزال بقوة 6,2 درجات على مقياس ريختر، قبالة ساحل إندونيسيا.

وضرب زلزال قوته 6.3 درجة جزر تالود في إندونيسيا اليوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكره مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.

رصد مركز الزلزال على عمق 131.1 كيلومتر، عند التقاء خط العرض 4.51 درجة شمالًا وخط الطول 127.71 درجة شرقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.