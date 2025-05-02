ضبط شخص اعتدى على قطة بسلاح أبيض ونشر فيديو بقصد الربح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على "هرة" باستخدام سلاح أبيض، في مشهد أثار استياء واسعًا بين رواد الإنترنت.

بالفحص، تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل يقيم بمحافظة سوهاج. وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الفيديو، والذي تبيّن بالفحص الفني احتواؤه على المقطع المشار إليه. كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بتصوير الفيديو داخل مسكنه ونشره على صفحته الشخصية بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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