غرامات الكهرباء بسبب التأخر في سداد الفواتير.. تبدأ من 7% من قيمة الاستهلاك.. ورفع العدادات حال عدم الدفع لشهرين متتالين

تعد فواتير الكهرباء أحد أهم الأشياء التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين، خاصة بعد قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتطبيق غرامات علي التأخير في سداد الفواتير بنسبة 7٪ فضلا عن تطبيق عقوبات تصل إلي رفع العدادات في حال عدم دفع فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين.



خطوات دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا بدون الانتظار لوصول المحصل أو من خلال الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر كالتالي:

الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر

مراكز تحصيل الفواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية

نقاط شركة فوري لتحصيل الفواتير المنتشرة على مستوى الجمهورية

المحافظ البنكية والتي تقبل سداد الفواتير

محافظ شركات المحمول

تطبيق My Fawry على الهواتف المحمولة

ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر مايو والخاصة باستهلاك شهر أبريل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على كلمة استعلام.

وجدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحذيره للمواطنين لعدم التأخير في دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما لعدم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

خطوات حساب فاتورة شهر أبريل

وقالت الوزارة: إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر مارس والتي يجري تحصيلها خلال شهر أبريل الجاري سيواجهون غرامة بنسبة 7% إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع، مشيرة إلي أن تأخر المشترك عن دفع فاتورتي كهرباء متتاليتين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا، ما لم يقم بتسوية المديونية أو طلب تقسيطها رسميا.

شرائح الكهرباء المطبقة حاليا



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه.

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه.



يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لضمان تحصيل المستحقات بشكل مسبق، حتى أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في تأخر المشترك عن دفع فاتورتي كهرباء متتاليتين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا، ما لم يقم بتسوية المديونية أو طلب تقسيطها رسميا.

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