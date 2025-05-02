الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

مباراة السنغال وأفريقيا الوسطى تشهد الظهور الأول لثلاثي التحكيم المصري بكأس الأمم للشباب

شاهندا المغربي، فيتو
شاهندا المغربي، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم تحكيم مباراة منتخبي السنغال وأفريقيا الوسطي ضمن منافسات كأس الامم الافريقية تحت ٢٠ عاما.

وأسندت اللجنة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي المصري شاهندة المغربي حكما للساحة، ويعاونها محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو وحسام عزب حجاج حكم مساعد لتقنية الفيديو.

موعد مباراة السنغال وافريقيا الوسطى

ومن المقرر إقامة اللقاء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد السويس الجديد في اللقاء الأول والافتتاحي لثلاثي التحكيم الدولي المصري خلال مشاركتهم في منافسات البطولة.  

شاهندة المغربي تواصل التألق دوليا 

شاهنده المغربي من محكمات النخبة الأفريقية التي حفرت اسمها ضمن صفوف الاتحاد الإفريقي والدولي وقدمت أداء لافتا في كأس العالم للسيدات كولومبيا في سبتمبر الماضي.

محمود عاشور أفضل حكم فار في أفريقيا

يملك محمود عاشور خبرات  كبيرة في إدارة تقنية الفيديو في أفريقيا والوطن العربي ويعتبر من أبرز وأفضل حكام تقنية الفيديو في أفريقيا.

حسام عزب حجاج حكم واعد ويشارك في تمثيل بلاده للمرة الثانية علي التوالي ضمن بطولات الاتحاد الإفريقي بعد أدائه المشرف في بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قد اختار رباعي تحكيم مصري ضمن منافسات البطولة وهو الحكم الدولي شاهندا المغربي حكما للساحة ويارا عاطف حكما مساعدا بينما محمود عاشور وحسام عزب حجاج  لتقنية الفيديو، لتعتبر مصر الدولة الوحيدة التي تشارك بهذا العدد المشرف.

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