النيابة تحقق مع 8 عناصر إجرامية غسلوا 450 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تحقق النيابة العامة مع 8 عناصر إجرامية غسلوا 450 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، وذلك لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن عمليات غسل الأموال بنحو 450 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضبط مصادر تمويل الجريمة المنظمة وتجفيف منابِعها.

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