ضبط سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة ملاكي تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، لقيامه بالتحرش بإحدى السيدات خلال توصيلها بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة قصر النيل من سيدة تقيم بمحافظة الجيزة، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قِبل سائق سيارة تعمل ضمن منظومة النقل الذكي، أثناء استقلالها السيارة صحبته.

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

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