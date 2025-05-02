الجمعة 02 مايو 2025
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حوادث

مقتل عامل وإصابة آخر في مشاجرة دامية بسبب خلافات بمصنع في السلام

جثة، فيتو
جثة، فيتو

شهدت منطقة السلام أول بالقاهرة مشاجرة عنيفة بين عدد من العاملين بأحد المصانع، أسفرت عن مقتل عامل وإصابة آخر، نتيجة خلافات نشبت بينهم داخل مقر العمل.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة السلام أول بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، متوفيًا متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم، إثر ادعاء وقوع مشاجرة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من 3 أشخاص (من بينهم المتوفى وآخر مصاب – يعملان بالمصنع)، وطرف ثان مكون من 3 عمال آخرين بذات المصنع، وذلك على خلفية خلافات متكررة بينهم بمحل عملهم.

وخلال المشاجرة، اعتدى أفراد الطرف الثاني على الطرف الأول باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، مما أسفر عن مصرع أحد العمال وإصابة آخر بجروح.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على سلاحين أبيضين مستخدمين في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة وفقًا لما ورد في التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
 

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قسم شرطة السلام النيابة العامة السلام اول القاهرة

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