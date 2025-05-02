حبس شخصين بتهمة سرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن بعابدين

أمرت نيابة عابدين بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة أجهزة كهربائية من إحدى المخازن عن طريق كسر جزء من الحائط بـمنطقة عابدين.

سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بعابدين

كان قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من صاحب مخزن يفيد بوجود كسر جزء من حائط المخزن وسرقة أجهزة كهربائية من داخله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين بالمخزن وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية " بسرقة أجهزة كهربائية من المخزن.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عن طريق كسر جزء من الحائط والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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