الجمعة 02 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس شخصين بتهمة سرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن بعابدين

متهمين، فيتو
متهمين، فيتو

أمرت نيابة عابدين بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة أجهزة كهربائية من إحدى المخازن عن طريق كسر جزء من الحائط بـمنطقة عابدين.

 

سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بعابدين

كان قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من صاحب مخزن يفيد بوجود كسر جزء من حائط المخزن وسرقة أجهزة كهربائية من داخله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين بالمخزن وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

 

وبإجراء التحريات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية " بسرقة أجهزة كهربائية من المخزن.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عن طريق كسر جزء من الحائط والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عابدين عابدين سرقة أجهزة كهربائية سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بعابدين مخزن بعابدين مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

حبس تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة العقارات والشركات بالقاهرة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات
ads

الأكثر قراءة

اعمل حسابك هتطول، قطع المياه اليوم عن 5 مناطق حيوية بالقاهرة

ثقة أم طمع، بند يثير الخلاف بين الأهلي وماركو روزه

العقوبة المتوقعة على فتاة اليوجا بعد تعطيلها حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر

رياح مثيرة للأتربة وأمطار، تحذير من طقس اليوم الجمعة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 34

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، تراجع البرتقال الملكي 5 جنيهات والخوخ يصل إلى 40 جنيها

هجوم صاروخي على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية (فيديو)

نتنياهو: قصفنا هدفا قرب القصر الجمهوري في دمشق برسالة مباشرة للنظام السوري

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة الجديد بجامعة عين شمس؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 2 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 2 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 2 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية