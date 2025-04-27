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رياضة

فياريال يفوز على إسبانيول 0/1 في الدوري الإسباني

فياريال، فيتو
فياريال، فيتو

حقق فريق فياريال فوزا صعبا على ضيفه إسبانيول بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب لا سيراميكا، في لقاء مؤجل من الجولة 26 ببطولة الدوري الإسباني - الليجا.

سجل هدف فياريال في مرمى إسبانيول اللاعب بريمي بينو في الدقيقة 52.

أتلتيكو مدريد يضرب رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني 

فاز فريق أتلتيكو مدريد، على نظيره رايو فاليكانو، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الإسباني.

أحرز أهداف فريق أتليتكو كل من: ألكسندر سورلوث في الدقيقة 3 وكونور جالاجير في الدقيقة 45، جوليان ألفاريز في الدقيقة 77.

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