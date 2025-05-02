الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة تفادي الهبوط

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة تفادي الهبوط

ترتيب الدوري المصري، تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الرابعة من مجموعة تفادي الهبوط ببطولة الدوري المصري. 

ويلتقي اليوم الجمعة، سموحة مع الاسماعيلي، وزد مع طلائع الجيش في صراع البقاء في الدوري المصري.

ويقام الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.


 وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

ترتيب مجموعة تفادي الهبوط  قبل الجولة الرابعة


1- زد 27 نقطة

2- الجونة 24 نقطة

3- الاتحاد السكندري 22 نقطة

4 - طلائع الجيش 21 نقطة

5- سموحة 21 نقطة

6- غزل المحلة 20 نقطة

7- إنبي 18 نقطة

8- الإسماعيلي 18 نقطة

9 - مودرن سبورت 12 نقطة 

 

جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة الهبوط 

 

مواعيد مباريات مجموعة الهبوط بالدوري المصري

الجمعة 2 مايو 2025

سموحة ضد الاسماعيلي - 5 مساءً

زد ضد طلائع الجيش - 8 مساءً

السبت 3 مايو 2025

إنبي ضد الجونة - 5 مساءً

مودرن سبورت ضد غزل المحلة - 8 مساءً

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