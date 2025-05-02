الكيلو يصل لـ 420 جنيها، أسعار أغلى الفواكه في السوق المصرية

سجلت أسعار الفاكهة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فضلًا عن الأسواق الشعبية، ارتفاعات ملحوظة لبعض الأنواع.

سعر الفاكهة اليوم

أغلى أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وتستعرض «فيتو» أغلى أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، التي تشمل دراجون فروت، اليوسفي، الأناناس، الكمثرى، الافوكادو، البرقوق، التفاح، البشملة، العنب، الخوخ، النكتارين، الموز، البطيخ؛ في السطور الآتية:

سعر الفاكهة اليوم

بلغ سعر فاكهة التنين «دراجون فروت» نحو 420 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر يوسفي مروكيت نحو 200 جنيه للكيلو. بلغ سعر أناناس سكري نحو 330 جنيهًا للقطعة. بلغ سعر كمثرى جنوب أفريقيا نحو 260 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو أفوكادو مستورد من 180 إلى 200 جنيهًا. بلغ سعر بشملة نحو 126 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم

سعر البرقوق في سوق العبور

أسعار البرقوق في الأسواق، إذ يتراوح سعر كيلو برقوق مستورد في سوق العبور للجملة من 50 إلى 90 جنيهًا.

أسعار البرقوق في المحال التجارية

وعن أسعار البرقوق في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

بلغ سعر برقوق هوليوود نحو 230 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو البرقوق مستورد نحو 380 جنيهًا.

سعر التفاح اليوم

التفاح ضمن قائمة أغلى الفواكه في السوق المصرية

كما احتل التفاح بجميع أنواعه مرتبة في قائمة أغلى الفواكه في السوق المصرية، وجاء سعر التفاح في سوق العبور كالأتي:

تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

سعر التفاح في المحال التجارية

وعن أسعار التفاح في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

بلغ سعر كيلو تفاح أخضر إيطالي نحو 160 جنيهًا. بلغ سعر التفاح الأحمر ايطالي وزن كيلو نحو 150 جنيهًا. بلغ سعر كيلو تفاح أوروبي نحو 83 جنيهًا. بلغ سعر تفاح أحمر نحو 98 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار التفاح في المحال التجارية

بلغ سعر تفاح أحمر برنس وزن كيلو نحو 84 جنيهًا. بلغ سعر تفاح أصفر مستورد نحو 106 جنيهات للكيلو. تراوح سعر تفاح أخضر مستورد من 140 إلى 157 جنيهًا. بلغ سعر تفاح سكري وزن كيلو نحو 109 جنيهات. بلغ سعر تفاح أمبروسيا نحو 136 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب اليوم

أسعار العنب في سوق العبور

وسجل سعر العنب ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالموسم السابق، إذ تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر في سوق العبور للجملة من 110 إلى 120 جنيهًا، وتراوح سعر عنب بناتي أحمر من 110 إلى 120 جنيها للكيلو.

سعر العنب في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار العنب في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، وجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو العنب أحمر مستورد نحو 220 جنيهًا. بلغ سعر عنب أحمر نحو 200 جنيه للكيلو. بلغ سعر العنب الأبيض نحو 170 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

الخوخ ضمن قائمة أغلى الفواكه في السوق

وسجل سعر الخوخ ارتفاعات ملحوظة أيضًا، ليحتل مرتبة ضمن قائمة أغلى الفواكه في السوق المحلي، إذ تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي في سوق العبور للجملة من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

سعر الخوخ في المحال التجارية

أما أسعار الخوخ في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو خوخ سكري من 55 إلى 95 جنيهًا. بلغ سعر خوخ إيلينا وزن كيلو نحو 62 جنيهًا. بلغ سعر كيلو خوخ نحو 100 جنيه.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار النكتارين في المحال التجارية

كما سجلت أسعار النكتارين ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية موسمه، حيث جاء سعر النكتارين في المحال التجارية والسلاسل الغذائية كالآتي:

بلغ سعر نكتارين بلدي نحو 93 جنيهًا.

تراوح سعر نكتارين من 125 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار الموز في سوق العبور

وسجل سعر الموز ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق مقارنة بالموسم السابق، إذ جاءت أسعار الموز في سوق العبور، كالآتي:

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.

سعر الموز اليوم

سعر الموز في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الموز في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

تراوح سعر موز بلدي من 40 إلى 53 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر موز مستورد نحو 120 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم

سعر البطيخ في سوق العبور

كما سجلت أسعار البطيخ ارتفاعات كبيرة في الأسواق، وجاء سعر البطيخ في سوق العبور كالآتي:

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 120 جنيهًا إلى 150 جنيها. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 72 جنيهًا إلى 96 جنيهًا. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 36 إلى 54 جنيهًا.

سعر البطيخ اليوم

أسعار البطيخ في المحال التجارية

فيما جاءت أسعار البطيخ في المحال التجارية والسلاسل الغذائية كالآتي:

بلغ سعر بطيخ أصفر وزن 5 كيلوات نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر بطيخ نحو 240 جنيهًا لوزن 10 كيلوات.

بلغ سعر بطيخة وزن 8 كيلوات نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر بطيخة منجاوي وزن 2 كيلو نحو 112 جنيهًا.

بلغ سعر بطيخة بدون بذر وزن 10 كيلوات نحو 300 جنيه.

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