الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 1 مايو 2025، ارتفاع مفاجئ في الجوافة والخوخ يسجل 40 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، الموافق 1 مايو 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة 

  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر برتقال صيفي من 13 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر اليوسفي من 22 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 25 إلى 45 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 120 جنيها للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بلح رملي من 14 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلح ثلاجة من 14 إلى 20 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو جوافة من 12 إلى 24 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح  سعر الفراولة من 12 إلى 22 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو كنتالوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 120 جنيهًا إلى 150 جنيها.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 72 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 36 إلى 54 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو حرنكش من 30 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر بشملة من 10 إلى 30 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو أسعار الفراولة سعر البطيخ سعر البرتقال اسعار البرتقال سعر التفاح سعر العنب أسعار العنب سعر الموز أسعار الموز سعر التين سوق العبور سعر الجوافة سوق العبور اليوم
ads

الأكثر قراءة

والدة الطفل ياسين: نام أثناء الجلسة وكان مرعوبًا وهذا موقفي من مديرة المدرسة

والدة الطفل ياسين تكشف سر ارتداء ابنها قناع "سبايدر مان" بقاعة المحكمة

بعد فضيحة سيراليون، أسامة نبيه يوجه رسالة للجماهير المصرية

مصري وقاعد صف أول، أحمد حلمي يعتذر عن موقفه مع مصطفى جاد

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا وشويبس

اتحاد الكرة يؤجل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز لهذا الموعد

بعد تلميحات بالهجوم على باكستان خلال ساعات، قرار عاجل من الهند بشأن مجالها الجوي

لمن الدرع، تعرف على المباريات المتبقية للأهلي وبيراميدز في الدوري

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من التعليم بعد المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 1 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 1 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية