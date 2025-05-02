شيرين: صابونة ركبتي اتكسرت 7 حتت وكان صعب أعمل مشهد الرقص في أشغال شقة جدًا (فيديو)

شيرين، قالت الفنانة شيرين: "استمتعت بمسلسل أشغال شقة جدًا، والشغل مع المخرج خالد دياب في إستوديوهات التصوير".

شيرين: رغم خبرتي لسه بخاف من التمثيل

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "رغم كل خبراتي السابقة في مجال التمثيل لكن لسه بخاف في كل دور أقدمه".

ولفتت: "هشام ماجد صاحب كوميديا هادية وراقية وتحس إن إنت في أمان معاه، ومشهد الرقص في مسلسل أشغال شقة جدًّا".

موقف صعب لشيرين في مسلسل أشغال شقة جدًّا

وأكدت: "صابونة ركبتي اتكسرت 7 حتت وكان صعب عليَّ أعمل مشهد الرقص في مسلسل اشغال شقة جدًّا، بس لما بشتغل مع مجموعة قلبها علي ممكن أعمل أي حاجة علشانها".



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