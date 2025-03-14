الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أسماء جلال تعتزل التمثيل في الحلقة الأخيرة من مسلسل "أشغال شقة جدا"

أسماء جلال، فيتو
أسماء جلال، فيتو

عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل الكوميديا العائلي “أشغال شقة جدا”.

 

أشغال شقة الحلقة الأخيرة

وشهدت الحلقة ظهور الفنانة رحاب الجمل للمرة الثالثة على التوالي  بدور خادمة لمنزل دكتور حمدي ومدام ياسمين، وهي خادمة تبكي ليلًا ونهارًا.

وامتلأت الحلقة الاخيرة من أشغال شقة جدًّا بالكثير من الأحداث حيث شهدت محاولات مدام درية «شيرين» بمنع نجلها حمدي «هشام ماجد» من السفر للعمل في جزر المالديف لاشتياقها الكبير إليه وخوفها من غيابه، فأقنعت السفارة أن نجلها ملحد لكي تؤخر إجراءات التأشيرة.

فيما انطلقت نغمات أغنية  “والله وعملوها الرجالة” لحمادة هلال داخل لوكيشن تصوير فيلم تشارك به «ياسمين» أسماء جلال وانطلقت الزغاريد والفرحة من جميع طاقم العمل عقب أن صرحت أسماء جلال بأنها ستعتزل التمثيل نهائيًّا وذلك ضمن أحداث الحلقة الأخيرة".

 

 

وكانت قد قررت مدام درية «شيرين» أن تدعي إصابتها بألزهايمر والذهان والخرف لكي يتراجع نجلها هشام ماجد «الدكتور حمدي» من قراره السفر للمالديف لتوفير فرصة عمل جيدة له، فتكذب والدته عليه وتتحدث له أنها مصابة بمرض ولا يصح أن يسافر ويتركها.

 

فيما ترغب ياسمين «أسماء جلال» أن يترك زوجها عمله في الطب الشرعي ويطير للمالديف لتوفير أموال لأسرته ولأبنائه الأربعة.

 

وحلت النجمة نسرين أمين ضيفة بالحلقتين الـ11 و12 على مسلسل الكوميديا العائلي أشغال شقة جدًّا بطولة النجم هشام ماجد والنجمة أسماء جلال.

 

أشغال شقة جدا 11 و12

إذ شهدت الحلقتان ظهور نسرين أمين بدور خادمة  للدكتور حمدي ومدام ياسمين واستطاعت أن تقنع الأخيرة بأن تذهب لطبيب تجميل لتعديل بعض ملامح وجهها وهو الأمر الذي أسفر عن تشويه وجه مدام ياسمين «أسماء جلال» الذي تشوهت عقب زيارتها لطبيب  تجميل مغمور والذي جسد دوره “ ياسر الطوبجي”، وقد ارتدت النقاب خوفًا من مشاهدة حماتها لها.

فيما علم حمدي “هشام ماجد” أن سرقة سيارة أطباء الطب الشرعي وراؤها عمليات لتهريب مخدرات بداخل السيارة.

 

مسلسل أشغال شقة جدا

وعرضت حلقات الموسم الثاني “أشغال شقة جدًّا” يوميًّا في تمام الساعة التاسعة مساء عبر منصة شاهد وقناة MBC مصر… وسرعان ما تصدر المسلسل تريند رقم 1 من حيث نسب المشاهدات بمصر بحسب منصة شاهد للبث الرقمي.

 

أبطال مسلسل أشغال شقة جدًّا

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشغال شقة جدا أشغال شقة اسماء جلال الفنانة رحاب الجمل هشام ماجد لوكيشن تصوير فيلم مسلسل أشغال شقة جدا مسلسل أشغال شقة

الأكثر قراءة

بعد سنوات من التراشق، صلح مرتضى منصور وشوبير في سحور رمضان (فيديو وصور)

تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على المواطن المصري وخطة الحكومة لتخفيف الأعباء

الأهلي حتى الآن لم ينسحب، تعليق مثير من عدلي القيعي على أحداث مباراة القمة

سائق مشاجرة الفردوس يكشف تفاصيل الاعتداء أمام النيابة: ضيعوا مصدر رزقي

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025 قبل عيد الفطر

مصرع طفل إثر تعذيب زوج والدته له وإلقاء جثمانه في طريق عام بمطروح

رد صادم من الفنانة نورهان عن العمل مع محمد رمضان

حسام حبيب يكشف حقيقة خيانته لشيرين وقصة حلاقة شعر ابنتها

منوعات

المزيد

الرصاصة خرجت من جسده وأصابت زوجة أخيه، محاولة انتحار غريبة في العراق

رغم الانتقادات الكبيرة، تجديد مسلسل ميجان ماركل لموسم ثانٍ على نتفلكس

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

4 حاجات ماينفعش يستغنى عنها محمود حميدة في ولاد الشمس (إنفو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أدعية للإخوة والأخوات في اليوم الرابع عشر من رمضان 2025

حكم الفطر للمسافر إذا كان سفره يبدأ من بعد الظهر وينتهي قبل المغرب

المزيد
الجريدة الرسمية