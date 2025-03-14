أسماء جلال تعتزل التمثيل في الحلقة الأخيرة من مسلسل "أشغال شقة جدا"

عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل الكوميديا العائلي “أشغال شقة جدا”.

أشغال شقة الحلقة الأخيرة

وشهدت الحلقة ظهور الفنانة رحاب الجمل للمرة الثالثة على التوالي بدور خادمة لمنزل دكتور حمدي ومدام ياسمين، وهي خادمة تبكي ليلًا ونهارًا.

وامتلأت الحلقة الاخيرة من أشغال شقة جدًّا بالكثير من الأحداث حيث شهدت محاولات مدام درية «شيرين» بمنع نجلها حمدي «هشام ماجد» من السفر للعمل في جزر المالديف لاشتياقها الكبير إليه وخوفها من غيابه، فأقنعت السفارة أن نجلها ملحد لكي تؤخر إجراءات التأشيرة.

فيما انطلقت نغمات أغنية “والله وعملوها الرجالة” لحمادة هلال داخل لوكيشن تصوير فيلم تشارك به «ياسمين» أسماء جلال وانطلقت الزغاريد والفرحة من جميع طاقم العمل عقب أن صرحت أسماء جلال بأنها ستعتزل التمثيل نهائيًّا وذلك ضمن أحداث الحلقة الأخيرة".

وكانت قد قررت مدام درية «شيرين» أن تدعي إصابتها بألزهايمر والذهان والخرف لكي يتراجع نجلها هشام ماجد «الدكتور حمدي» من قراره السفر للمالديف لتوفير فرصة عمل جيدة له، فتكذب والدته عليه وتتحدث له أنها مصابة بمرض ولا يصح أن يسافر ويتركها.

فيما ترغب ياسمين «أسماء جلال» أن يترك زوجها عمله في الطب الشرعي ويطير للمالديف لتوفير أموال لأسرته ولأبنائه الأربعة.

وحلت النجمة نسرين أمين ضيفة بالحلقتين الـ11 و12 على مسلسل الكوميديا العائلي أشغال شقة جدًّا بطولة النجم هشام ماجد والنجمة أسماء جلال.

أشغال شقة جدا 11 و12

إذ شهدت الحلقتان ظهور نسرين أمين بدور خادمة للدكتور حمدي ومدام ياسمين واستطاعت أن تقنع الأخيرة بأن تذهب لطبيب تجميل لتعديل بعض ملامح وجهها وهو الأمر الذي أسفر عن تشويه وجه مدام ياسمين «أسماء جلال» الذي تشوهت عقب زيارتها لطبيب تجميل مغمور والذي جسد دوره “ ياسر الطوبجي”، وقد ارتدت النقاب خوفًا من مشاهدة حماتها لها.

فيما علم حمدي “هشام ماجد” أن سرقة سيارة أطباء الطب الشرعي وراؤها عمليات لتهريب مخدرات بداخل السيارة.

مسلسل أشغال شقة جدا

وعرضت حلقات الموسم الثاني “أشغال شقة جدًّا” يوميًّا في تمام الساعة التاسعة مساء عبر منصة شاهد وقناة MBC مصر… وسرعان ما تصدر المسلسل تريند رقم 1 من حيث نسب المشاهدات بمصر بحسب منصة شاهد للبث الرقمي.

أبطال مسلسل أشغال شقة جدًّا

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

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