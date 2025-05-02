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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع يضرب معظم الأصناف وجنون الليمون ينتقل للثوم والخيار

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025.

 

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 10.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 11 إلى 15 جنيها بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 17 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 7 إلى 17 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 16 جنيها، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 16 جنيها، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر البامية من 70 إلى 80 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 13 إلى 15 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 12 جنيها.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 20 إلى 42 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 40 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا.

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