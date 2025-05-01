أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض 14 صنفا لأول مرة والليمون يعاود جنونه

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم الخميس

تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 11 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

بين 3 جنيهات إلى 11 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

بين 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 20 جنيها بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 12 إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

أسعار الخضروات

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 5 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 5 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 7 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الخضروات

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 70 إلى 80 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البسلة من 13 إلى 15 جنيها. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 12 جنيها.

أسعار الخضروات

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الثوم من 18 إلى 38 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 40 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا.

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