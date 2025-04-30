الأربعاء 30 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، ارتفاع 8 أصناف وهذا موقف الليمون بعد موجة الانخفاضات

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 24 جنيها بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 12 إلى 15 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضراوات 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 11 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 11 إلى 23 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 11 إلى 23 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضراوات 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 11 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر البامية من 60 إلى 80 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 11 إلى 15 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 12 جنيها.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 18 إلى 38 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 40 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا.

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