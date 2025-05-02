محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق العام

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بجولة موسعة شملت شارع الجلاء، بدءًا من مزلقان فيكتوريا حتى كوبري الساعة، وصولًا إلى كوبري أبو سرحة وشارع الترعة المردومة، وذلك في نطاق حي شرق والمنتزه أول، في إطار متابعته المستمرة لحالة الشارع السكندري.

بدأ جولته بشارع الجلاء، حيث وجّه شرطة المرافق بإزالة كافة تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام بشكل فوري، كما كلف المختصين بحي شرق بإزالة تعديات المنشآت على خطوط التنظيم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال جولته بكوبري الساعة، وجّه المحافظ إدارة المرور بالتحفّظ على 8 سيارات متوقفة أسفل الكوبري تعيق حركة المرور، ومصادرة جميع مركبات "التوك توك" المخالفة، وتحرير مخالفات فورية، كما تابع التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة، ومنع تقطيع المسافات حفاظًا على حقوق المواطنين.

كما أمر المحافظ بغلق ٨ منشآت تُدار دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، ووجّه شركة الكهرباء بقطع كافة التوصيلات والأسلاك العشوائية، وتحرير محاضر سرقة تيار كهربائي.

واستكمل الفريق أحمد خالد جولته بكوبري أبو سرحة وشارع الترعة المردومة، حيث وجّه إدارة المرور بضبط ومصادرة سيارة خلاطة خرسانية للسير عكس الاتجاه.

كما كلف المسؤولين بحي شرق بإزالة كافة الإشغالات والتعديات بشارع الترعة المردومة والشوارع الجانبية، وتشميع وغلق جراج مخالف، بالإضافة إلى إزالة مبنى خرساني بداخله، مع توجيه شركة الكهرباء بقطع التيار عن الوصلات غير القانونية وتحرير محاضر فورية تجاه المخالفين.

وفي السياق ذاته، كلف محافظ الإسكندرية بعرض العقارات القديمة بشارع الترعة المردومة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالترميم أو الإزالة.

وأصدر تعليماته لشركة نهضة مصر برفع كفاءة النظافة وإزالة كافة المخلفات من المنطقة.

وفى إطار تعزيز جهود الدولة والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية السكرتير العام المساعد بالتنسيق الفورى مع إدارة مرور الإسكندرية من أجل إعادة التخطيط المروري لكل من محيط كوبري أبو سرحة ومنطقة ميدان الساعة وشوارع ابو سليمان والترعة المردومة لا سيما فى ظل قيام الجهات التنفيذية برصف تلك الشوارع ورفع كفاءة عدد كبير من الشوارع لتكون شريان رابط بين محور المحمودية وشارع مصطفي كامل لتسهيل الحركة المرورية.

كما وجه بالتنسيق الفوري مع إدارة مرور الإسكندرية بالبدء الفوري فى منع تواجد أى سيارات بالجزيرة الوسطي بشوارع أبو سليمان والترعة المردومة وكذلك الموقف العشوائي لسيارات الميكروباص بداية من كوبري أبو سرحة.

وخلال الجولة، استمع الفريق أحمد خالد إلى عدد من شكاوى ومطالب المواطنين، وكلف رئيس الحي والجهات المعنية بسرعة التعامل معها.

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