الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص بحوزته 150 كيلو حشيش بالإسماعيلية

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخص بحوزته 150 كيلو حشيش بقيمة 15 مليون جنيه قبل ترويجها على عملائه في الإسماعيلية.

سقوط أخطر تاجر حشيش فى الإسماعيلية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة جلب عنصر إجرامي كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها متخذًا من دائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 كيلو جرام، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 15 مليون جنيه تقريبًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط أخطر تاجر حشيش فى الإسماعيلية أخطر تاجر حشيش فى الإسماعيلية الاسماعيلية قطاع مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

الداخلية تضبط 101 متهم بحوزتهم 21 كيلو حشيش وهيروين في كفر الشيخ

تفاصيل التحقيقات مع سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات.. المتهمة تستعين بـ 9 آخرين في نقل وتصنيع السموم البيضاء.. 200 كيلو حشيش وشابو «أحراز القضية».. والمتهمة: أعاني من مرض خبيث
ads

الأكثر قراءة

النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

إصابة أحد مسئولي مصايف الإسكندرية بأزمة قلبية فور قرار المحافظ باستبعاده

زيادة القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف بالقانون الجديد

زغلول صيام يكتب: عندما يتم الاعتداء على الحكم والرابطة تطنش.. اعرف إننا في الدوري المصري...هل اشترى الأهلي الترام في صفقة بن شرقي؟!

بعد وصول الاقتصاد العالمي لمرحلة الركود، رسالة قوية من ساويرس لـ ترامب

كولر يغازل الأهلي بـ"ستوري" عبر إنستجرام

تصدى لمراودتها عن نفسه، سيدة تنهي حياة ابن جارها انتقاما منه بالإسماعيلية (فيديو)

صحيفة برتغالية: مدرب بورتو السابق مرشح لتدريب الأهلي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، هل يوجد دعاء أو أذكار مخصصة عند الطواف بالبيت، وما حكمها؟

أول الأشهر الحرم، الأزهر يوضح فضائل شهر ذي القعدة

معجزة سيدنا نوح كما وردت في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية