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حوادث

زوج ينهي حياة زوجته بسبب خلافات أسرية بالمنيا

زوج ينهي حياة زوجته
زوج ينهي حياة زوجته بالمنيا، فيتو

لقت سيدة مصرعها على يد زوجها بعد أن تعرضت إلى الضرب المبرح في إحدى قرى مركز مطاي شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

زوج ينهي حياة زوجته بسبب خلافات أسرية بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة سيدة على يد زوجها في إحدى قرى مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة سيدة بإصابات بلغة بعد أن تعرضت إلى الاعتداء بالضرب من قبل زوجها بسبب خلافات أسرية.

مستشفى مطاي المركزي

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى مطاي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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