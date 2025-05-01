الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

أندية الدوري السعودي تراقب مدافع ليفربول

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن أندية الدوري السعودي بدأت بمراقبة وضع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي مع ناديه ليفربول قبل بدء سوق الانتقالات الصيفية.

ويمتلك الفرنسي كوناتي البالغ من العمر (25 عاما)، عقدا مع نادي ليفربول الإنجليزي يمتد حتى عام 2026، علما بأنه انضم لصفوف الريدز في صيف 2021 قادما من لايبزيج الألماني.

أرقام إبراهيما كوناتي مع ليفربول هذا الموسم

يعيش كوناتي موسما رائعا رفقة ناديه ليفربول، حيث خاض 39 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل هدفين وتقديم تمريرتين حاسمتين لزملائه في الفريق.

ونجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، وذلك قبل 4 جولات من النهاية بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة، متقدمًا بفارق 15 نقطة عن الوصيف أرسنال.

أندية الدوري السعودي تسعى لضم إبراهيما كوناتي

تتسابق الأندية السعودي على أبرز اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات، حيث يسعى كل ناد للظفر بأميز اللاعبين من أجل المنافسة وبقوة على المسابقات المحلية والقارية.

ووفقا لموقع "teamtalk" الإنجليزي، فإن أندية الدوري السعودي بدأت بمراقبة المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم قدرة الإدارة على إقناع اللاعب من تجديد عقده حتى الآن.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أنه إذا لم تتمكن إدارة نادي ليفربول من إقناع الفرنسي بتمديد عقده، فسيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستنظر في العروض بدلًا من ترك عقده ينتهي ويرحل بشكل مجاني.

ويعتبر كوناتي أحد قادة دفاع "الريدز" في الموسم الأخير ليورجن كلوب في قيادة الفريق، وظل لاعبًا أساسيًا منتظمًا تحت قيادة المدرب أرني سلوت هذا الموسم، لتسلط عليه الأنظار من أجل الظفر بخدماته.

جدير بالذكر أن نادي اتحاد جدة السعودي قدم عرضا إلى المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي الصيف الماضي، لكن اللاعب لم تكن لديه أي نية لمغادرة "الريدز".

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