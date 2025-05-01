بعد إجازة عيد العمال، عطلات شهر مايو 2025 للموظفين وطلاب المدارس

يزداد البحث من قبل المواطنين وطلاب المدارس وأولياء الأمور والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول، إجازات شهر مايو 2025 للموظفين وطلاب المدارس

ومن خلال السطور التالية، نستعرض إجازات شهر مايو 2025 للموظفين وطلاب المدارس.

إجازات شهر مايو 2025 للموظفين وطلاب المدارس

وحول إجازات شهر مايو 2025 للموظفين وطلاب المدارس، ووفقًا لما أعلنته رئاسة الجمهورية المصرية، فقد تم تحديد يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 كإجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، وهو يوم عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك تكريمًا للجهود التي يبذلها العمال في تنمية الوطن ودفع عجلة الإنتاج.

العطلات الرسمية في شهر مايو 2025

وبشأن إجازات شهر مايو 2025 للموظفين وطلاب المدارس، يتضمن شهر مايو عددًا من عطلات نهاية الأسبوع الثابتة، والتي توافق أيام الجمعة والسبت على النحو التالي:

الجمعة 2 مايو 2025

السبت 3 مايو 2025

الجمعة 9 مايو 2025

السبت 10 مايو 2025

الجمعة 16 مايو 2025

السبت 17 مايو 2025

الجمعة 23 مايو 2025

السبت 24 مايو 2025

الجمعة 30 مايو 2025

السبت 31 مايو 2025

الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين 2025

وبعد انتهاء إجازة عيد العمال يتبقي مجموعة من العطلات الرسمية المرتقبة، والتي تتنوع بين مناسبات دينية ووطنية، وخلالها يتم منح العاملين في مختلف قطاعات الدولة عطلات مدفوعة الأجر، وتشمل ما يلي:

الخميس 5 يونيو 2025: عطلة رسمية بمناسبة وقفة عرفات.

الجمعة 6 يونيو 2025: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

السبت 7 يونيو 2025: ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

الخميس 26 يونيو 2025: عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو 2025: إجازة رسمية لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو 2025: عطلة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

الخميس 4 سبتمبر 2025: عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الإثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة رسمية احتفالًا بـ عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

الإجازات المرضية للموظفين

وشملت الإجازات المرضية عن طريق القومسيون الطبي ما يلي:

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة القومسيون الطبي من التأمين الصحي.

- يستحق الموظف هذه الإجازة المرضية 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.