التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وبودو جليمت في الدوري الأوروبي

يستضيف توتنهام نظيره بودو جليمت النرويجي مساء اليوم الخميس، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وأعلن فريقا توتنهام وبودو جليمت تشكيل فريقهما والذي جاء كالتالي:

تشكيل توتنهام أمام بودو جليمت

تشكيل بودو جليمت أمام توتنهام

موقف سون هيونج مين

وتغيب سون هيونج مين، قائد فريق توتنهام، عن مران فريقه، قبل مواجهة بودو جليمت، اليوم الخميس في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي.

ولم يشارك سون منذ تعادل توتنهام مع آينتراخت فرانكفورت 1/1 يوم 10 أبريل الجاري بسبب إصابة في القدم.

لكن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني، أعرب عن آماله، الأسبوع الماضي، أن يتمكن المهاجم الكوري الجنوبي من العودة أمام بودو جليمت النرويجي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن غياب سون عن المران الذي يسبق مباراة ذهاب قبل النهائي بيوم، يلقي بشكوك كبيرة حول مشاركة اللاعب، 32 عاما، في المباراة التي تقام على ملعب توتنهام هوتسبير، وقد يواجه صعوبة كبيرة في اللحاق بمباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل في النرويج.

ويلتقي المتأهل من مباراة توتنهام ضد بودو جليمت مع المتأهل من مواجهة مانشستر يونايتد ضد بلباو في نهائي الدوري الأوروبي 2025.

موعد مباراة توتنهام ضد بودو جليمت في الدوري الأوروبي

تنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد بودو جليمت اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد بودو جليمت

تذاع مباراة توتنهام ضد بودو جليمت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر شاشة bein Sports 2HD

وكان توتنهام قد تأهل إلى نصف نهائي اليورباليج بعد الفوز أمام فرانكفورت بنتيجة 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما تأهل بودو جليمت بعد الفوز أمام لاتسيو بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

نتائج مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

توتنهام وفرانكفورت

الذهاب: تعادل 1/1.

الإياب: 1/0 لـ توتنهام.

أتلتيك بلباو ورينجرز

الذهاب: تعادل 0/0

الإياب: 2/0 لـ أتلتيك بلباو.

مانشستر يونايتد وليون

الذهاب: تعادل 2/2.

الإياب: 5/4 لـ مانشستر يونايتد.

لاتسيو وبودو جليمت

الذهاب: 2/0 لـ بودو جليمت

الإياب: 3/1 لـ لاتسيو، ليفوز بودو جليمت بركلات الترجيح بنتيجة 3/2.

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