المدير الفني لنادي البنك الأهلي يكشف سر الفوز على سيراميكا برباعية

أكد طارق مصطفى المدير الفني لفريق نادي البنك الأهلي، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا أنه فوز صعب على فريق محترم لديه مجموعة من اللاعبين المتميزين ومدير فنى رائع.

وتابع عقب المباراة:"دخلنا المباراة بهدف الفوز وعندما استقبلنا هدف مبكر كنت واثق فى العودة بالنتيجة.

وكشف:"طالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بالاستحواذ على الكرة واستغلال المساحات خلف دفاعات المنافس وعدم التسرع امام المرمى

ووجه طارق مصطفي الشكر إلى مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار بسبب دعمه الكبير لمنظومة الفريق مشيرا انه لا مجال للراحة خاصة أن لديه مواجهة قوية امام الزمالك الاثنين المقبل

وتابع انه سيبدأ في التحضير للمباراة على الفور.

البنك الأهلي وسيراميكا

انتهت مباراة فريقي سيراميكا ضد البنك الأهلي بنتيجة 2/4 للبنك، اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف فريق البنك الأهلي، سعيدو سيمبوري وياو أنور وأحمد ياسر ريان وأحمد مدبولي، بينما أحرز محمد رضا بوبو وفخري لاكاي هدفي فريق سيراميكا.

تشكيل سيراميكا ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - چاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - أيمن موكا - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - يوسف عفيفي - أحمد هاني - محمد توني - عبد الله مجدي - محمد رضا - حسين حسني - مازن ياسر - مروان عثمان.

تشكيل البنك الأهلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد إبراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، هشام صلاح، احمد ياسر ريان، ايمن اشرف، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، احمد مدبولى، جريندو.

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي

بهذه النتيجة، يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مدربه مصطفى، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل سيراميكا بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السادس برصيد 27 نقطة ضمن منافسات مجموعة التتويج.

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