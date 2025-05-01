سيراميكا كليوباترا بالقوة الضاربة أمام البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي



وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - چاستيس ارثر - محمد عادل.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إسلام ريشة - يوسف عفيفي - أحمد هاني - محمد توني - عبد الله مجدي - محمد رضا - حسين حسني - مازن ياسر - مروان عثمان.

موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلى

وتقام مباراة فريقي سيراميكا والبنك الأهلى فى الخامسة من مساء اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

وتذاع المباراة علي قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز فى آخر ظهور لهما، حيث تغلب البنك الأهلى على مودرن سبورت في المباراة الماضية بربع نهائي كأس عاصمة مصر بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي البطولة وفي نفس البطولة نجح فريق سيراميكا في الفوز على نظيره بتروجت بأربع أهداف مقابل هدف.

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي

يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية.

ويحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد الفوز في المباراة التي خاضها ضمن منافسات مجموعة التتويج.



ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل



1- بيراميدز - 47 نقطة.

2- الأهلي - 43 نقطة.

3- الزمالك - 38 نقطة.

4- المصري - 34 نقطة.

5- البنك الأهلي - 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة.

7- فاركو - 26 نقطة.

8- بتروجيت - 25 نقطة.

9- حرس الحدود - 22 نقطة

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