أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلي أمام سيراميكا

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (مجموعة اللقب).

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا



وجاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالى:

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع... سعيدو سيمبورى، داو سيريل، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي (شيفو)

خط الوسط.. أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد إبراهيم، سيد نيمار

خط الهجوم..أسامة فيصل، ياو أنور

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، هشام صلاح، احمد ياسر ريان، ايمن اشرف، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، احمد مدبولى، جريندو.

موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلى

تقام مباراة فريقا سيراميكا والبنك الأهلى فى الخامسة من مساء اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز فى آخر ظهور لهما، حيث تغلب البنك الأهلى على مودرن سبورت في المباراة الماضية بربع نهائي كأس عاصمة مصر بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي البطولة وفي نفس البطولة نجح فريق سيراميكا في الفوز على نظيره بتروجت بأربع أهداف مقابل هدف.

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي

يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية.

ويحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد الفوز في المباراة التي خاضها ضمن منافسات مجموعة التتويج.



ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل



1- بيراميدز - 47 نقطة.

2- الأهلي - 43 نقطة.

3- الزمالك - 38 نقطة.

4- المصري - 34 نقطة.

5- البنك الأهلي - 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة.

7- فاركو - 26 نقطة.

8- بتروجيت - 25 نقطة.

9- حرس الحدود - 22 نقطة

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