خبير يكشف مفاجأة بشأن إلغاء عقود الإيجار القديم خلال 5 سنوات

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية: إن أي قانون سيتم طرحه أمام البرلمان ويقترح إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات يُعد قانونا غير دستوري؛ لأنه يتدخل في الإرادة الحرة للمتعاقدين التي يحميها الدستور المصري.

تدخل البرلمان لوضع حد أدنى للقيمة الإيجارية

وأضاف “سعيد”، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "الصنايعية"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن البرلمان يُمكنه التدخل من أجل وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية للشقق وتكون تدريجية تتوافق مع ظروف المجتمع.

السماح بتعديل القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

وأوضح أنه يمكن السماح بالتعديل بأن يكون إيجار الشقة 1000 جنيه وأن تكون هناك زيادة من 20 إلى 30% إلى أن تصل بعد 7 سنوات أن تكون القيمة الإيجارية مُماثلة لقيمة السوق، وهو التعديل التشريعي الذي طلبته المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 والبرلمان المصري مُلزم بإصدار تشريع يُغطي هذا الحكم قبل انعقاد البرلمان في هذا العام.

أستاذ قانون: حل مشكلة الإيجار القديم يجب أن يكون تدريجيًا لا فوريًا

ولفت إلى أنه من الضروري حماية الطرف الضعيف في مسألة الإيجار القديم، متابعًا: "لو قدامي طرفين طرف منهم هيترمي في الشارع وطرف ثاني هيترتب عليه عائد من العقار، يكون الهدف من القانون حماية الطرف الضعيف وهو الشخص الذي سيُرمى في الشارع".

وأضاف: "من ساعة لما موضوع الإيجار القديم اتفتح وفي ناس مش بتنام، وفي ناس من كبار السن يمكن يجيلهم ضغط بسبب الزيادة".

وأوضح أنه يتفق مع أنه لو أن هناك شخص لديه شقة إيجار قديم مغلقة يجب أن تُسحب منه، وأيضًا من لديه مسكن ملك، معقبًا: "المطلوب من التشريع هو المشاركة أو المغالبة وأن يحتوي على إجراءات تدريجية تكون فيها زيادة القيمة الإيجارية وإخلاء الشقة المغلقة والتي يكون لصاحبها شقق أخرى، ويجب أن ننظر للطرف الأولى بالرعاية".

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