هيئة أمريكية تضغط على ترامب لتنفيذ إعفاءات جمركية

ذكرت تقارير، إعلامية اليوم الخميس، أن غرفة التجارة الأمريكية طلبت من إدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ إعفاءات جمركية على الفور، وذلك لتجنب الركود ومنع ضرر لا يمكن إصلاحه يصيب الشركات الصغيرة.

هيئة أمريكية توجه نداء عاجلا لترامب لدرء ضرر لا يمكن إصلاحه

ومن جانبها، دعت سوزان كلارك، الرئيسة التنفيذية للغرفة التجارية، إدارة ترامب إلى إظهار المزيد من المرونة والتفاوض على الرسوم الجمركية، وضرورة استبعادها.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، طلبت الرئيسة التنفيذية للغرفة التجارية، إعفاء تلقائيا من الرسوم الجمركية على جميع السلع التي لا يمكن إنتاجها في الولايات المتحدة، أو التي ليست متاحة محليا.

ودعت كلارك إدارة ترامب أيضا إلى إنشاء عملية بسيطة بشكل عاجل للشركات بغية الحصول على إعفاءات جمركية يمكنها إثبات أن الرسوم تشكل مخاطر كبيرة على العمالة في الولايات المتحدة.

وكتبت في رسالة تم نشرها يوم الخميس: "حتى لو استغرق الأمر أسابيع أو أشهر فقط للتوصل إلى اتفاقيات جديدة، فإن العديد من الشركات الصغيرة سوف يعاني من أضرار لا يمكن إصلاحها".

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