الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات الأهلي في شهر مايو

الأهلي
الأهلي

الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض العديد من المواجهات النارية خلال شهر مايو الجاري ضمن بطولة الدوري الممتاز.

ويفتتح الأهلي مواجهاته  في شهر مايو الجاري بمواجهة نظيره فريق حرس الحدود يوم الأحد المقبل.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في مايو 2025 

 يوم الأحد الموافق الرابع من مايو يلتقي الأهلي مع حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة مساء.

يوم الخميس الموافق الثامن من مايو يواجه الأهلي نظيره فريق المصرى البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء.

بوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من مايو يخوض الأهلي مباراة ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة مساء.

يوم السبت الموافق السابع عشر من مايو يلتقي الأهلي مع فريق البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء.

يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من مايو يواجه الأهلي نظيره فريق فاركو في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر مايو في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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