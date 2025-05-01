هل تعاود أسعار الدواجن الارتفاع بعد انخفاض يصل لـ 25%؟.. شعبة الثروة الداجنة: 4 أسباب رئيسية لهذا التراجع.. ومشكلة ارتفاع سعر الكتكوت مستمرة

واصلت أسعار الدواجن الانخفاض في الأسواق خلال الفترة الحالية، بالرغم من إنتهاء عيد شم النسيم الذي يزيد خلاله الإقبال على شراء الأسماك، ومع انتهائه يُقبل المواطنين على شراء الدواجن واللحوم، فما هي أسباب استمرار انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق؟

سعر الفراخ اليوم

انخفاضات مستمرة في أسعار الفراخ بالأسواق

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، الانخفاضات المستمرة في سعر الدواجن بعد إنتهاء فترة عيد الفطر المبارك وبعد شم النسيم.

سعر الفراخ اليوم

انخفاض يصل لـ 25% في أسعار الفراخ

وقال «السيد» إن الانخفاض في أسعار الفراخ يصل إلي 25%، وأن سعر كيلو الدواجن يتراوح ما بين 75 الي 78 جنيها، وهو انخفاض حاد مقارنة بسعر الدواجن في شهر رمضان الماضي والتي كانت تصل فيه إلى 96 جنيها.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

أسباب انخفاض سعر الفراخ

وأرجع الانخفاض المستمر في أسعار الدواجن إلى 4 عوامل رئيسية؛ أهمها انخفاض الإقبال على شراء الفراخ خلال الفترة الحالية، وهي فترة دائمًا ما تقل فيها طلبات الشراء، إذ من خلال الخبرات التراكمية من الأعوام السابقة؛ فهذه الفترة تسمى نقطة ميتة في المبيعات، لأنها تقع بين عيدي الفطر والأضحى، حيث تخرج الناس منهكة من زيادة المصروفات في شهر رمضان وتستعد لاستقبال عيد الأضحى.

سعر الفراخ اليوم

قلة الطلب على شراء الدواجن

وأشار إلى أن هنامك عاملين أخرين ساهما في قلة الطلب على شراء الدواجن، وهما حلول عيد الفطر المبارك وبعده شم النسيم؛ الذي يزيد خلالهما الإقبال على شراء الأسماك والأطعمة الجاهزة، مقارنة بالدواجن.

سعر الفراخ اليوم

استقرار إنتاج الدواجن ساهم في الانخفاضات

وقال «السيد» إن من العوامل التي ساهمت في انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية؛ هي استقرار الإنتاجية من الدواجن، مع انخفاض طلبات الشراء، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار، محذرًا من استمرار انخفاض أسعار الفراخ لأقل من تكلفة إنتاجها، الأمر الذي يؤدي إلى خروج المربين من المنظومة.

سعر الفراخ اليوم

مشكلة ارتفاع سعر الكتكوت مستمرة دون حل

وطالب «السيد» بضرورة وضع أسس وآليات انضباطية لحماية المنظومة، من خلال الجهات الرقابية في الدولة، في ظل وجود مشكلة ارتفاع أسعار الكتكوت، الذي مازالت هناك شركات تبيعه بـ 54 جنيهًا، أي أن مشكلة ارتفاع سعر الكتكوت مستمرة دون حل.

هل يرتفع سعر الفراخ خلال الفترة المقبلة

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة استقرار أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة وحتى بعد عيد الأضحى المبارك، وأنه من الممكن حدوث ارتفاعات طفيفة حتى يتوازن السعر مع تكلفة الإنتاج، إذ أن تكلفة كيلو الدواجن تتراوح بين 85 و88 جنيهًا، بينما مازال السعر أقل من 79 جنيهًا.

سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ والكتاكيت في الأسواق

وفي نفس السياق، نستعرض سعر الفراخ اليوم في الأسواق، وفقًا لأحدث رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، فضلًا عن أسعار الكتاكيت في الأسواق؛ في السطور الأتية:

أسعار الفراخ البيضاء

بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 89.1 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 80 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 86 جنيهًا إلى 140 جنيهًا للمستهلك.

سعر الكتكوت الأبيض

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وعن سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 45 إلى 54 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 32 و32.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي، تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا، تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13 إلى 14 جنيهًا، تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

بينما تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، وتراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا، تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيهًا، فيما بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ تراوح سعر كتكوت أربو من 48 إلى 54 جنيها، بلغ سعر كتكوت كب نحو 52 جنيهًا، تراوح سعر كتكوت روس / روص من 42 إلى 49 جنيهًا، بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.

فيما بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا، بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا، بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 49 جنيهًا.

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