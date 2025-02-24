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رياضة

بعد صمت 4 شهور، تين هاج يتحدث عن تجربته مع مانشستر يونايتد وموعد عودته للتدريب

تين هاج، فيتو
تين هاج، فيتو

كسر المدرب الهولندي إيريك تين هاج، حاجز الصمت بعد 4 أشهر على إقالته من تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب سوء النتائج.

وقاد المدرب الهولندي، الفريق الإنجليزي لنحو عامين ونصف، وفاز معه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة.

تين هاج يتحدث لأول مرة منذ رحيله عن مانشستر يونايتد 

وقال تين هاج في مقابلة عبر بودكاست "SEG Stories" بموقع "تيك توك": "لقد اتخذت قرارا بعدم تولي أي منصب حتى 1 يوليو المقبل".

ومن المقرر أن تنشر المقابلة كاملة غدا، لكن القناة الخاصة بالبودكاست، نشرت منها بعض المقتطفات عبر مقطع ترويجي لها.

وخلال المقطع المنشور، قال تين هاج أيضا: "لو كان هناك شيء واحد أفتقده فهو أولد ترافورد.. أنت تعمل دائما نحو نقطة في الأفق، لكنك لا تصل أبدا إلى الأفق".

واستطرد: "كانت لدينا العديد من فترات الصعود، وهناك دوما مساحة للتحسن، لكن المستوى الجيد لا يكفي، حيث يمكنك القيام بما هو أفضل".

ولم يستطع الشياطين الحمر تحقيق نتائج أفضل منذ رحيل تين هاج ووصول البرتغالي روبن أموريم، حيث تراجع الفريق للمركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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