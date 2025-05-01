الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

في سن الـ 17، لامين يامال يتفوق على رونالدو وميسي

يامال،فيتو
يامال،فيتو

واصل لاعب برشلونة المتألق لامين يامال نيل إشادة الجميع بعد تألقه ضد إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يامال صاحب الـ17 عاما سجل هدفا وصنع آخر وقدم أداء رائعا لينجح في التفوق على أسطورتي الكرة العالمية كريستيانو رونالدو وليونيل في مثل سنه.

وتظهر الإحصائيات تفوق يامال على ميسي ورونالدو في عمر 17 عاما، حيث لعب 100 مباراة سجل خلالها 22 هدفا وصنع 33 مقابل 19 مباراة لرونالدو سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 بينما لعب ميسي 9 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

 وصف مدرب برشلونة، هانزي فليك، نجمه لامين يامال 17 عامًا بأنه "عبقري"، بعدما تألق في مباراته رقم 100 مع الفريق الأول للنادي.

يامال موهبة تأتي كل 50 عاما

 قال هانز  فليك في تصريحات صحفية: "لاعب مميز، قلت هذا من قبل، ولكنه عبقري في المباريات الكبيرة، أعتقد أنه استمتع بالوضع، أنا سعيد للغاية أن هذه الموهبة إذا كانت تظهر كل 50 عامًا كما قال سيميوني فهي من نصيب برشلونة".

وعلق فليك على أداء فريقه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قائلًا: "أسلوب اللعب كان مدهشًا جدًا، وأداء الفريق بالكرة كان استثنائيًا".

وأضاف: “الفريق قدم كرة قدم رائعة، وأظهروا أسلوبًا مميزًا في الهجوم والمناورة”.

ومع ذلك، أشار فليك إلى أن البداية لم تكن مثالية، حيث استقبل الفريق هدفين، أحدهما من كرة ثابتة، وكذلك الهدف الثالث الذي جاء بنفس الطريقة.

وأكد أن الفريق يدرك تمامًا قوة خصمه في الكرات الثابتة، موضحًا أن اللاعبين في الفريق المنافس يتمتعون بفارق طول يمكن أن يسبب مشكلة.

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