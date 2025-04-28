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سياسة

ساويرس ردا على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس: هي مش فوضى

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

استنكر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قناة السويس.


رسالة قوية من ساويرس لترامب 

وقال “ساويرس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"ترامب لا دارس تاريخ وجغرافيا، قناة السويس بنيت بعرق وتضحيات المصريين ولها معني عميق عندنا ولا نسمح لأحد أن يصرح بالسماح لسفن بلاده بالعبور فيها  بالمجان".

ساويرس لترامب عن قناة السويس: هي مش فوضى

وتابع إزاي تعدي من قناة السويس من غير ما تدفع هي مش فوضى، لو سمحنا لسفن أمريكا بالعبور بالمجان كله هيقول عايزين نعدي ببلاش، كلامه ميمشيش معانا كمصريين وكصعايدة".


رسالة ساويرس للدولة المصرية

ووجه “ساويرس” رسالة للدولة، قائلا:"في ظل الظروف الحالية لازم نقرب من بعض ويحصل تلاحم، وهذه فرصة لتقليل الفجوة ما بين الحاكم والمحكومين، علينا خطر كبير متمثل في مخطط تهجير 1.5 مليون فلسطيني، وتصريح ترامب بشأن قناة السويس".

وتابع:"إحنا ذنبنا إيه  كمصر ندفع فاتورة الاحتلال الإسرائيلي والظلم الواقع على الفلسطينيين، غزة ممكن تتبني تاني من غير ما نمشي الفلسطينيين والدولة المصرية قدمت مقترحا لإعادة الإعمار، ويجب على الجانب الأمريكي دعم المقترح، ويجب على قيادة حركة حماس مراعاة مصالح شعبها الذي يباد وتفهم رد الفعل بعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، ووضع مصلحة شعبهم في المقام الأول".

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