أول تعليق من رئيس النواب الأردني على قرار حظر الإخوان

قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، إن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع.

وأضاف أنه لا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعا في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.



وأكد الصفدي أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى لتقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.

واختتم بأن الأردن سيبقى قويا وراسخا رغم التحديات التي لن تزيده إلا عزمًا وإصرارا على استكمال مسيرة البناء الوطني بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء جبهتنا الداخلية موحدة على الدوام، وعصية على كل محاولات العبث الخبيثة.

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