الخميس 01 مايو 2025
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حى غرب المنصورة يواصل حملاته للتصدى لمخالفات البناء (صور)

تنفيذ إزالة تعديات
تنفيذ إزالة تعديات بالدقهلية، فيتو

واصلت رئاسة حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة  محمد أميـن الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الخميس حملاتها على كافة  المبانى الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها.

 


إيقاف الأعمال وإزالة جدران الدور السابع العلوى لعقار مخالف


وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة جدران الدور السابع العلوى لعقار مخالف بمنطقة هليوبليس من شارع الترعة، وذلك لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

أشرف على أعمال الأزالة  نائبى رئيس حى غرب المنصورة الدكتور طارق جاد، والدكتورة رولا مدحت، وفريق العمل المشكل من فادى محمد مدير المتابعة الميدانية، ومحمد المرسى مدير الأشغالات، وأحمد شادى مدير المخلفات الصلبة، والمتولى محمود مدير الورشة الصناعية، ووليد عبادة، ومسئولى التنظيم بالإدارة الهندسية.

تكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات 

فيما أشار  رئيس حى غرب المنصورة بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة  ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفى ضوء توجيهات المحافظ.

التصدي بكل حسم لأية محاولات

يأتي ذلك فى اطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.

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