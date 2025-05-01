الخميس 01 مايو 2025
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نائب وزير الخارجية التايلاندي يزور مكتبة الإسكندرية

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية التايلاندي يزور مكتبة الإسكندرية، فيتو

 قام روس جاليشندرا، نائب وزير الخارجية بمملكة تايلاند، يرافقه وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية التايلاندية، ودبلوماسيين من سفارة تايلاند بجمهورية مصر العربية على رأسهم تاناوات سيريكول سفير مملكة تايلاند بالقاهرة، بزيارة مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، للتعرف عليها باعتبارها منارة الفكر والثقافة في مصر والعالم العربي.

 

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استقبلت الوفد هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بالمكتبة، نيابة عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

 

واصطحبت الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا خلالها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت نائب وزير الخارجية نسخة من كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" وكتاب "ليست مجرد مكتبة".

زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض العالم الرقمى، متحف المخطوطات، متحف الآثار، معرض الإسكندرية عبر العصور، كسوة الكعبة المشرفة، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.

وفي ختام الزيارة، أعرب نائب وزير الخارجية التايلاندي عن بالغ تقديره لما تزخر به مكتبة الإسكندرية من إرث ثقافي وتاريخي عريق، مشيدًا بدورها الرائد كمركز إشعاع فكري ومنارة للتنوير والإبداع.

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بجمهورية مصر العربية سفير مملكة تايلاند مكتبه الإسكندرية الدكتور أحمد زايد وزير الخارجية متحف المخطوطات محمد انور السادات

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