الإحصاء: 34.2 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2024

استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأنجولى جواو لورينسو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى، وتهدف الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التعاون المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي.

قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا

وكشف تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنـجولا الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنـجولا إلى 34.2 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023.

ويأتى صدور التقرير فى إطار حرص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس.



وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا 34.1 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أنـجولا 73 ألف دولار خلال عام 2024 مقابل 21 ألف دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أنـجولا خلال عام 2024

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 6.9 مليون دولار.

2. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 5.5 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.4 مليون دولار.

4. صابون، محضرات غسيل بقيمة 3.8 مليون دولار.

5. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 3.4 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أنجولا خلال عام 2024

1. حيوانات حية بقيمة 40 ألف دولار.

2. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 15 ألف دولار.

3. جرانيت خام بقيمة 9 آلاف دولار.



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أنـجولا مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.1 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الانجوليين العاملين بمصر 1000 دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 22 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.



وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال أبريل 2025، بينما سجل عدد سكان أنجولا 38.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة، وبلغ عدد المصريين المتواجدين في أنجولا طبقا لتقـديرات البعثة 600 مصري حتى نهاية عام 2023.

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