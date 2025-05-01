الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

جماهير المصري تتوجه إلى برج العرب قبل مواجهة الزمالك (صور)

جماهير المصري، فيتو
جماهير المصري، فيتو

 غادرت جماهير النادي المصري مدينة بورسعيد متجهة إلى برج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة فريقها خلال مواجهة نادي الزمالك الليلة بالدوري الممتاز.

وخصص بعض رجال الأعمال بمدينة بورسعيد عددا من الأتوبيسات لنقل الجماهير إلى برج العرب.

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق الأول من مايو فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري. 

حكام مباراة المصري والزمالك

حكم ساحة:  أمين عمر.
مساعد حكم أول: محمود أبو الرجال.
مساعد حكم ثان: يوسف البساطي.
حكم رابع: هشام القاضي.
حكم تقنية الفيديو: محمد الصباحي.
مساعد حكم تقنية الفيديو: محمود عبد السميع.

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل

1- بيراميدز - 47 نقطة.

2- الأهلي - 43 نقطة.

3- الزمالك - 38 نقطة.

4- المصري - 34 نقطة.

5- البنك الأهلي - 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة.

7- فاركو - 26 نقطة.

8- بتروجيت - 25 نقطة.

9- حرس الحدود - 22 نقطة

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