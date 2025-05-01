مهرجان القاهرة السينمائي: توقيع عقود بالجوائز ضمانا لحقوق المبدعين العام القادم

تحدث الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تجربته خلال ندوة نقاشية بعنوان “كيفية إدارة المهرجانات السينمائية”، أقيمت ضمن فعاليات المهرجان، بمشاركة عدد من الشخصيات السينمائية البارزة.

وكشف محمد طارق عن تجربته مع مهرجان القاهرة قائلا: "مهرجان القاهرة السينمائي تحدياته كانت مختلفة، حيث إن فعالياته متنوعة وتشمل أيام القاهرة لصناعة السينما وماستر كلاس متنوعة والفعاليات ومنصة الدعم وهو ملتقى للصناع والسينمائيين".

وأضاف أن فكرة المشاركة بالمهرجان والظهور بفعالياته مهم حتى لو لم يحصل المشاركين منه على جوائز فهو فرصة للمعرفة ومثال على ذلك فيلم المخرج مراد مصطفى "عائشة لا تستطيع الطيران" الذي سيشارك بمهرجان كان الشهر المقبل.

وتحدث أيضًا على أن المهرجان بداية من الدورة المقبلة سيضمن حقوق الفائزين بالجوائز أكثر من خلال عمل عقود مع الصناع للحصول على الجوائز قائلا:" سنوقع عقود بالجوائز ضمانا لحقوق المبدعين العام القادم".

وشارك في الندوة كل من المخرجة والمبرمجة كاميلي ڤاريني من مهرجان كليرمونت فيران للأفلام القصيرة (فرنسا) والناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر) والمنتج شرف الدين زين العابدين، رئيس مهرجان الداخلة السينمائي (المغرب).

وتستمر فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حتى 2 مايو، متضمنة عروضًا لأفلام محلية ودولية، إلى جانب ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز الحوار السينمائي.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.

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