الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

المشدد 3 سنوات لعصابة النصب والتزوير في البساتين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والتزوير بمنطقة البساتين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطلين ضبط بحيازتهما شهادات مزورة واعترفا بممارسة جرائم  النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تزوير شهادات وعقود.

وأضاف المتهمان أنهما اتخذا من مسكنهما مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي وارتكابهما 5 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاد أحدهما ضبط 4 أختام خاصة بمزاولة نشاطهما الإجرامي وبعض العقود وطابعة ولاب توب.


باستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة البساتين مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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