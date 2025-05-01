الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

نصبوا على راغبي العمل بالخارج، تجديد حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

تجديد حبس متهم، فيتو
تجديد حبس متهم، فيتو

 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين في القاهرة، بدعوى توفير فرص عمل لهم في الخارج، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث مديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بقيام 3 عاطلين لاثنين منهم سوابق جنائية، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في النصب على المواطنين الراغبين في العمل بالخارج، واستولوا على أموالهم بهذه الوسيلة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على مجموعة من جوازات وتأشيرات السفر المزورة، بالإضافة إلى عدد من الأختام والأكلاشيهات المزورة، وعقود عمل ومحررات رسمية مزورة منسوبة لجهات مختلفة، فضلًا عن كارنيهات مزورة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة تزوير المحررات الرسمية مديرية أمن القاهرة

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