أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك مصر في زيارة للفيوم (صور)

استقبلت محافظة الفيوم أحمد فؤاد الثاني، ملك مصر السابق، في زيارة رسمية جاءت بناءً على طلبه الشخصي لاكتشاف ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وتراثية فريدة، وقد نظمت المحافظة برنامجًا مميزًا للزيارة، في إطار ترحيبها وتقديرها لرموز مصر التاريخية.

خريطة زيارة الملك للفيوم

شملت الزيارة تفقد الجناح الملكي للملك فاروق بفندق هلنان أوبرج الفيوم، وشلالات وادي الريان، ومدرسة الخزف والفخار بقرية تونس، التي تُعد من أبرز رموز الحرف اليدوية والتراث المحلي.

وقال الملك: "أردت أن أزور الفيوم بنفسي لما سمعته عن سحر طبيعتها وتاريخها العريق، وسعدت كثيرًا بما رأيته من حفاوة الاستقبال وروعة الأماكن التي تعكس أصالة مصر وتراثها".

من هو الملك أحمد فؤاد الثاني؟

يذكر أن الملك أحمد فؤاد الثانى ولد يوم 16 يناير عام 1952، كأول طفل ذكر للملك فاروق، الذي أعلنه وليًا للعهد، وبعد مولده بعشرة أيام اندلعت أحداث القناة، وشهدت مواجهات شرسة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المصريين فى الإسماعيلية، كنا اندلع في اليوم التالي حريق القاهرة.

وبعد 5 شهور من مولده تنازل له والده الملك فاروق عن العرش إبان 23 ثورة يوليو 1952، وقد غادر الملك الصغير بصحبة والديه إلى إيطاليا على متن يخت المحروسة، وأدار البلاد مجلس الوصاية علي العرش حتى تاريخ إعلان الجمهورية.

وقد أقام الملك أحمد فؤاد الثاني في سويسرا مع أخواته الثلاث، وتلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة حكومية، وحصل علي شهادة الثانوية الفرنسية من مؤسسة روزى فى سويسرا، ثم أكمل دراسته الجامعية فى جامعة جنيف، فى تخصص العلوم السياسية والاقتصاد، قم تزوج فرنسية وانتقل للعيش في باريس، وأنجب منها 3 أبناء، وعمل مستشارًا ماليًا واقتصاديًا لشركات فرنسية، وحصل علي جواز سفر مصري في عهد الرئيس محمد أنور السادات.

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