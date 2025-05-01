نادي النادي بالعاصمة الإدارية يستعد لاستقبال مهرجان السيارات الرياضية المعدلة

يستضيف نادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة غدًا الجمعة، فعاليات رياضة السيارات في مصر Stance-festival، حيث النسخة الثانية من فعالية السيارات الرياضية المعدلة، وسط حضور شبابي كبير واهتمام واسع من محبي رياضات المحركات.

وتعد هذه الفعالية واحدة من أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية هذا العام، حيث تشهد مشاركة عدد من المحترفين والمهتمين برياضة السيارات المعدلة، إلى جانب فقرات فنية واستعراضية، تشمل عروضًا حية للسيارات، ومسابقات حماسية، وفقرات موسيقية وترفيهية تهدف إلى جذب مختلف الفئات العمرية من الحضور.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، ودعم السياحة الرياضية كأحد محاور التنمية المستدامة. كما تعكس الفعالية اهتمام الدولة بإتاحة منصات للشباب لممارسة هواياتهم وإبراز مواهبهم في أجواء آمنة ومنظمة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح الحدث، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتقديم نموذج يُحتذى به في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى. وأشاد الوزير باختيار نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة كموقع لاستضافة الفعالية، لما يتمتع به من تجهيزات حديثة وبنية تحتية متطورة تؤهله لاحتضان مختلف أنواع الأحداث الرياضية.

من المتوقع أن تستقطب الفعالية آلاف الزوار من مختلف المحافظات، ما يعكس شعبية هذا النوع من الرياضات بين الشباب المصري، ويعزز من مكانة العاصمة الإدارية كمركز حيوي للأنشطة الرياضية والثقافية.

مهرجان السيارات الرياضية المعدلة

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الدراجات لمناقشة استعدادات استضافة البطولة الأفريقية

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع أيمن علي حسن رئيس اتحاد الدراجات، لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للبطولة الأفريقية للمضمار المحدد موعدها في الفترة من 11 وحتى 16 مايو المقبل بمشاركة 16 دولة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة تيسير كافة الإمكانات وتوفير المتطلبات لضمان نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية وقدراتها التنظيمية العالمية.

وطالب وزير الشباب والرياضة من رئيس اتحاد الدراجات بمواصلة العمل الجاد والسعي لاستضافة المزيد من البطولات الدولية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة وذلك بهدف صقل إمكانات لاعبي المنتخب المصري وكذلك النشر الواسع للعبة فى مختلف المدن المصرية فى ظل توافر البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية والتى تحرص الدولة المصرية على تطويرها بشكل مستمر بما يتماشى مع التطورات الدولية والتقنيات العالمية.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الدراجات لمناقشة استعدادات استضافة البطولة الأفريقية

وكشف وزير الشباب والرياضة أن مصر تمتلك تحفة معمارية متمثلة في المضمار الدولي للدراجات الذي تم إنشاؤه على أحدث تراث معماري ولابد من استغلاله واستضافة الكثير من الأحداث القارية والعالمية مؤكدًا أن مصر أصبحت قبلة للعالم في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية.

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