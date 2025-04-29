استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلبيرتو جارتنر، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي، لبحث تقدم مصر بطلب رسمي لاستضافة بطولة كأس العالم للكاراتيه التقليدي المقررة في عام 2026، بحضور روي مارسال، عضو الاتحاد الدولي، والدكتور رامي المكاوي، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، والدكتور محمد فوزي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي.

ورحب وزير الشباب والرياضة بزيارة رئيس الاتحاد الدولي، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها لاستضافة أقوى البطولات الدولية، حيث نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في تنظيم أكثر من 440 بطولة رياضية على مختلف المستويات، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية حديثة، وعناصر بشرية مدربة من الكوادر الشابة في مجالات التنظيم والإدارة.

أشرف صبحي يناقش مع رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي استضافة كأس العالم 2026

وأشاد الوزير بما شهدته مصر من طفرة نوعية في قطاع المنشآت الرياضية، والتي جاءت في إطار دعم القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف المحافظات، وتوفير جميع سبل الدعم والرعاية للرياضيين المصريين من أجل رفع كفاءتهم الفنية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لدى النشء والشباب.

أشرف صبحي يناقش مع رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي استضافة كأس العالم 2026

من جانبه، أعرب جلبيرتو جارتنر عن سعادته بزيارة مصر، مقدمًا التهنئة على ما لمسه من إنجازات وتطورات شاملة، لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة، التي وصفها بأنها “صرح عالمي يعكس قوة الدولة المصرية”.

أشرف صبحي يناقش مع رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي استضافة كأس العالم 2026

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي: “لقد شهدت جانب من فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني في مصر، وشاهدت مستوى عاليًا من التنظيم، والمنشآت المجهزة على أعلى مستوى، وهو ما يجعلني على قناعة تامة بأن تنظيم بطولة كأس العالم للكاراتيه التقليدي في مصر سيكون ناجحًا ومميزًا، بما يتماشى مع تطور الرياضة المصرية.”

كما أكد جارتنر أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين الممارسين لرياضة الكاراتيه التقليدي، وهو ما يعزز من فرص نجاح البطولة، ويعكس حجم انتشار اللعبة في مصر.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مصطفى حسين بطل المصارعة

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب مصطفى حسين، بطل المصارعة، لمتابعة حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة، وبحث سبل تأهيله تمهيدًا لعودته إلى المنافسات الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع دعم الرياضيين على رأس أولوياتها.

وشدد على أن رعاية الأبطال الرياضيين تمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج والتتويج بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية.

أشرف صبحي يلتقي مصطفى حسين لاعب المصارعة

وأوضح الوزير أنه، بالتنسيق مع اللجنة العلمية الطبية بالوزارة، تقرر عرض مصطفى حسين لاعب المصارعة على لجنة طبية متخصصة، وإعداد ملف طبي متكامل يتضمن تقييمًا دقيقًا للإصابة وخطة العلاج المناسبة، بالإضافة إلى وضع برنامج تأهيلي طبي ورياضي تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين.

أشرف صبحي يلتقي مصطفى حسين لاعب المصارعة

كما وجه الدكتور أشرف صبحي بإعداد برنامج تدريبي وتأهيلي خاص يتناسب مع حالة اللاعب الصحية ويراعي أعلى معايير التأهيل الرياضي، وذلك في إطار التجهيز للمشاركة في مراحل التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية “لوس أنجلوس 2028”.

وشدد على توفير رعاية متكاملة تشمل الدعم الطبي والفني والنفسي للاعب، لضمان عودته إلى مستواه المعهود.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالتأكيد على أن الأبطال المصريين يمثلون ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وتوفير كل سبل النجاح والتفوق لهم، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تقديم الرعاية المتكاملة للرياضيين، بما يعزز من فرص رفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية.

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