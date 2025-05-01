أحمد الشافعي مديرًا عامًا لأندية الزهور

قرر مجلس إدارة نادي الزهور، برئاسة المستشار محمد الدمرداش تعيين الدكتور أحمد الشافعي مديرًا عامًا للأندية لمدة عام، اعتبارًا من اليوم الخميس الأول من مايو 2025.

وجاء القرار، عقب موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور الاستعانة بقيادة شابة مميزة من الوزارة.

وحصل الدكتور أحمد الشافعي، مدير عام أندية الزهور علي ثقة المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، عقب الجلسة التي عرض خلالها رؤيته للمساهمة في انجازات النادي.

ولاقت السيرة الذاتية للشافعي استحسان الجميع لامتلاكه خبرات كثيرة من خلال المناصب والمهام التي تقلدها داخل القطاع الإداري بالوزارة.

ويعول المستشار محمد الدمرداش آمالا كبيرة على خبرات الدكتور أحمد الشافعي، لزيادة تسهيل الأمور الخاصة بالأعضاء، ووضع ملفات التطوير أمام مجلس الإدارة سعيا نحو مواصلة الإنجازات.

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الدراجات لمناقشة استعدادات استضافة البطولة الأفريقية

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع أيمن علي حسن رئيس اتحاد الدراجات، لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للبطولة الأفريقية للمضمار المحدد موعدها في الفترة من 11 وحتى 16 مايو المقبل بمشاركة 16 دولة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة تيسير كافة الإمكانات وتوفير المتطلبات لضمان نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية وقدراتها التنظيمية العالمية.

وطالب وزير الشباب والرياضة من رئيس اتحاد الدراجات بمواصلة العمل الجاد والسعي لاستضافة المزيد من البطولات الدولية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة، وذلك بهدف صقل إمكانات لاعبي المنتخب المصري وكذلك النشر الواسع للعبة فى مختلف المدن المصرية فى ظل توافر البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية والتى تحرص الدولة المصرية على تطويرها بشكل مستمر بما يتماشى مع التطورات الدولية والتقنيات العالمية.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الدراجات لمناقشة استعدادات استضافة البطولة الأفريقية

وكشف وزير الشباب والرياضة أن مصر تمتلك تحفة معمارية متمثلة في المضمار الدولي للدراجات الذي تم إنشاؤه على أحدث تراث معماري ولابد من استغلاله واستضافة الكثير من الأحداث القارية والعالمية، مؤكدًا أن مصر أصبحت قبلة للعالم في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية.

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