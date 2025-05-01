الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

صحيفة سعودية: إقالة جيسوس من تدريب الهلال بعد توديع دوري أبطال آسيا

جورجي جيسوس،فيتو
جورجي جيسوس،فيتو

كشفت صحيفة عكاظ أن نادي الهلال السعودي اتخذ قرارًا رسميًا بإقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من منصبه، وذلك بعد اجتماع حاسم، حيث اتفقت الإدارة على ضرورة إنهاء العلاقة مع المدرب.

وذكرت الصحيفة السعودية أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.

يُذكر أن قرار الإقالة كان متوقعًا منذ حوالي شهرين بعد مباراة الفريق أمام الاتحاد، إلا أن المدير التنفيذي فهد المفرج قرر في ذلك الوقت الإبقاء على جيسوس، متعهدًا بتحسين الأداء.

ومع ذلك، استمر تراجع النتائج والأداء الفني، مما دفع الإدارة إلى اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة وبالتحديد عقب توديع البطولة القارية.

وأكدت الصحيفة أن المدرب الوطني محمد الشلهوب، سيتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت حتى يتم التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وتأهل أهلي جدة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور نصف النهائي من البطولة.

وأحرز روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة الهدف الأول في مرمى الهلال السعودي بالدقيقة 9.

سجل إيفان توني لاعب أهلي جدة الهدف الثاني في مرمى الهلال بالدقيقة 27.

قلص سالم الدوسري لاعب الهلال الفارق، بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى أهلي جدة بالدقيقة 40.

واختتم فراس البركان الثلاثية في الدقيقة 98 ليصعد بفريقه للمباراة النهائية.

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