أهلي جدة يجتاز عقبة الهلال ويصعد لنهائي دوري أبطال آسيا

تأهل أهلي جدة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور نصف النهائي من البطولة.

وأحرز روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة الهدف الأول في مرمى الهلال السعودي بالدقيقة 9.

سجل إيفان توني لاعب أهلي جدة الهدف الثاني في مرمى الهلال بالدقيقة 27.

قلص سالم الدوسري لاعب الهلال الفارق، بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى أهلي جدة بالدقيقة 40.

واختتم فراس البركان الثلاثية في الدقيقة 98 ليصعد بفريقه للمباراة النهائية.

وقاد تشكيل الأهلي ضد الهلال المهاجم الإنجليزي إيفان توني، ورياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:



تشكيل الأهلي ضد الهلال



حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، روجيرو إيبانيز، ميريح ديميرال، إزجان أليوسكي.

خط الوسط: فرانك كيسي، زياد الجهني، روبيرتو فيرمينو.

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، ويندرسون جالينو.



وكان الهلال تأهل إلي نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز الكبير على جوانجو الكوري الجنوبي بسبعة أهداف دون رد، فيما تأهل الأهلي على حساب بوريرام يونايتد التايلاندي بثلاثية نظيفة.



وتقام منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام جديد، حيث أقيمت مرحلة المجموعات بنظام الدوري الذي انقسم إلى مجموعتي الغرب والشرق.

وأقيم دور الـ16 بالشكل المعتاد، حيث خاضت الفرق المتأهلة مواجهات ذهاب وإياب لتنتهي بتأهل 8 فرق إلى مرحلة ربع النهائي.

وبداية من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أقيمت المنافسات في مدينة جدة بالسعودية، بخوض مباراة واحدة، على أن تختتم البطولة في 4 مايو المقبل.

ويخوض المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي فريق النصر السعودي أيضًا، ضد فريق كاواساكي الياباني، وذلك بعد أن استطاع العالمي الفوز على يوكوهاما الياباني بنتيجة 4-1.

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