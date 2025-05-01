الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: سقوط أمطار في هذه المناطق اليوم

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

 كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، اليوم الخميس على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الخميس، انخفاض كبير مفاجئ بدرجات الحرارة ورياح على هذه المناطق

هدأت العاصفة وبقيت التوابع، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء وتكشف ماذا يحدث

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على  الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:18

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