مزارعو القمح بالشرقية يشتكون من نقص المياه، ووزير الزراعة يتدخل لحل المشكلة (فيديو وصور)

مع بزوغ فجر يوم جديد يستيقظ عمال المحاصيل الزراعية (رجال وسيدات وأبنائهم) ويتجهون إلى الحقول، حيث يبدأون فى موسم جني الذهب الأصفر إذ تحل علينا اليوم الذكرى السنوية لـ "عيد العمال"، حيث بدأ الاحتفال به عام 1889 حين حدد الاتحاد الدولي للجماعات الاشتراكية والنقابات العمالية يوم 1 مايو يوما لدعم العمال إحياءً لذكرى "هايماركت ريوت" في شيكاغو وهو إضراب عمالى تحول لفوضى نتج عنها الكثير من الضحايا عام 1886.

الإيد الشقيانة..عمال المحاصيل الزراعية «كلمة السر» في دعم الاقتصاد ومواجهة التحديات

داخل حقول القمح بمحافظة الشرقية يتناثر العشرات من عمال المحاصيل الزراعية ليبدأ عملهم اليومي مع جنى الذهب الأصفر وعلى وجوههم ضحكة صافية تعانق شمس البهجة إذ يعد موسم خير للأسر لجلب المال من أجل توفير الاحتياجات المنزلية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

الإيد الشقيانة..عمال المحاصيل الزراعية «كلمة السر» في مواجهة التحديات،فيتو

واحتفل المزارعون بالطبل البلدي والرقص الساعات الماضية بالخيول ابتهاجا بعودة الذهب الأصفر من جديد إلى سابق عهده بعد زيادة المساحات المزروعة على مستوى محافظة الشرقية.

الإيد الشقيانة..عمال المحاصيل الزراعية «كلمة السر» في مواجهة التحديات،فيتو

فيما اشتكى مزارعو قرية عرب البياضين التابعة لمركز بلبيس من صعوبة وصول مياه الرى إلى الأراضى الزراعية بالقرية التى شهدت منذ عدة أيام افتتاح موسم حصاد القمح بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ الإقليم المهندس حازم الأشموني ونائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي ولفيف من القيادات التنفيذية.

الإيد الشقيانة..عمال المحاصيل الزراعية «كلمة السر» في مواجهة التحديات،فيتو

تأثير الجفاف على إنتاج القمح الشتوي في مراحل نمو مختلفة

وناشد أحد أهالى القرية، المسؤولين بسرعة اتخاذ اللازم حتى لا تتأثر حقول القمح من العطش لأن عطش القمح في هذه الفترة خطر جدا علي المحصول لأن نقص الماء ينتج عنه ضمور في الحبوب وبالتالي انخفاض الإنتاج كما أن العطش ثم الري يؤدي إلى حدوث رقاد للنباتات فيما وعد وزير الزراعة بحل المشكلة في اسرع وقت ممكن.

الإيد الشقيانة..عمال المحاصيل الزراعية «كلمة السر» في مواجهة التحديات،فيتو

وأوضح فاروق، أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم لمزارعي القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي تدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز، لافتا إلى أنه تم على مدار موسم الزراعة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من خلال علماء مركز البحوث الزراعية والمهندسين والمرشدين الزراعيين ومسئولي المكافحة، لتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، ونشر التوصيات الفنية المناسبة لضمان الحصول على أعلى إنتاجية وحماية المحصول من الأمراض والآفات.

الإيد الشقيانة..عمال المحاصيل الزراعية «كلمة السر» في مواجهة التحديات،فيتو

حكاية "المنحة يا ريس".. قصة عيد العمال المصري بين التأييد والرفض

ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للعمال ـ عيد العمال ـ وقد بدأ الاحتفال به في استراليا اعترافًا بحقوق العمال، ثم انتقل الاحتفال إلى الولايات المتحدة، حين قام العمال في شيكاغو بمظاهرة عام 1856، مطالبين بتخفيض عدد ساعات العمل إلى ثماني ساعات، وتكرر الطلب في ولايات أخرى، وكان نتيجة الإضراب الصدام مع السلطات وحكم بالإعدام على أربعة منهم، واعتقل المتظاهرين.

ونتيجة لذلك سعى الرئيس الأمريكي كليفلاند لمصالحة مع حزب العمل، تم على إثرها تشريع عيد العمال، وإعلانه إجازة رسمية.

في عام 1889، أَعلن مؤتمر الأحزاب الاشتراكية العالمية الذي عقد في باريس تأييده لمطالب حركة العمال في الولايات المتحدة الأمريكية التي نادت بتحديد وقت العمل بثمان ساعات فقط.

واختار المؤتمر أول مايو 1890م لتنظيم مظاهرات تأييدًا لهذا القرار، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الأول من مايو إجازة باسم عيد العمال في كثير من دول العالم، وتقوم الحكومات ومنظمات العمل بتنظيم استعراضات وإلقاء خطب وأنماط احتفالية أخرى فيه تكريمًا للفئات العاملة، ولهذا اليوم أهمية خاصة في الدول الاشتراكية والشيوعية.

الإيد الشقيانة..عمال المحاصيل الزراعية «كلمة السر» في مواجهة التحديات،فيتو

وفي عام 1904، دعا اجتماع مؤتمر الاشتراكية الدولية في أمستردام جميع المنظمات والنقابات العمالية، وخاصة الاشتراكية منها في جميع أنحاء العالم إلى عدم العمل في الأول من مايو من كل عام، وتم السعي لجعله يوم إجازة رسمية في عشرات الدول.. وفي عام 1955 باركت الكنيسة الكاثوليكية الأول من مايو عيدًا للعمال.

الإيد الشقيانة..عمال المحاصيل الزراعية «كلمة السر» في مواجهة التحديات،فيتو

عيد العمال المصرى

وفى مصر، يعتبر الأول من مايو يوم العمال، قبل ثورة يوليو، بالرغم من تأكيد الملك فؤاد على اعتبار ذلك اليوم عيدًا للعمال وإجازة رسمية، وصف البعض ذلك العيد بالعيد الشيوعى حتى أن النبيل عباس حليم علق بأن عيد الأول من مايو الذي يحتفل به العمال الدوليون هو عيد شيوعى، الغرض منه الإيحاء بأن العمال يؤلفون طبقة خاصة أنهم ليسوا من الجموع الشعبية للأمة، وأنهم قصدوا من ذلك العيد إيجاد ديكتاتورية عمالية تستمد اتجاهاتها من موسكو.

الإيد الشقيانة..عمال المحاصيل الزراعية «كلمة السر» في مواجهة التحديات،فيتو

إلا أن حكومة الثورة منذ اليوم الأول أولت هذا اليوم بمزيد من الاهتمام حتى أنها جعلته إجازة رسمية بأجر للعمال فى الدولة بما فيهم عمال القطاع الخاص، تصرف له منحة سنوية لجميع العاملين في مصر وظهر بسببها “إفيه” سنوي "المنحة فين ياريس".

وفى الثانى من مايو عام 1968، صدرت في مصر أول جريدة مصرية متخصصة وناطقة باسم العمال في الجمهورية العربية المتحدة أثناء إلقاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خطابه إلى العمال في كفر الدوار.

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