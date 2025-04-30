الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

ضبط مسجل خطر لتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية في الغربية

ضبط مسجل خطر لتزوير
ضبط مسجل خطر لتزوير المحررات الرسمية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وبيعها مقابل مبالغ مالية.

ضبط  مسجل خطر  لتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية فى الغربية 
ضبط  مسجل خطر  لتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية فى الغربية 

ووفقًا للمعلومات والتحريات، كان المتهم يستخدم أدوات ومعدات مخصصة للتزوير، مستغلًا حاجة البعض للحصول على مستندات مزورة. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل محل إقامته.

ضبط  مسجل خطر  لتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية فى الغربية 

 

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على 50 خاتم وأكلاشيه مزورين، عدد من أصول وصور شهادات ومستندات مزورة أو معدّة للتزوير، الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التزوير، هاتف محمول يحتوي على بيانات ذات صلة بالنشاط الإجرامي.

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وبمواجهته، أقر المتهم بمزاولته لهذا النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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قطاع الأمن قطاع الأمن العام قطاع الأحوال المدنية تزوير المحررات الرسمية المحررات الرسمية الاحوال المدنية

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